بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد لايف في الدوري الإسباني hd

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، والتي تقام في إطار مباريات الجولة رقم 26 من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ريال مدريد يدخل اللقاء محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، ويأمل اللوس بلانكوس العودة لطريق الانتصارات، لتقليص الفارق مع الروخيبلانكوس.

في المقابل يحتل الروخيبلانكوس المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، ويرغب في حصد الثلاث نقاط للابتعاد بالقمة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد سوف يكون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة (5:15 مساءً بتوقيت القاهرة)، (6:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ) و(7:15 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3.

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الحالي من الليجا، كانت قد انتهت بانتصار الفريق الملكي بهدفين دون رد، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.



