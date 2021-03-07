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ألفت عمر تحكي لـ "الفجر الفني" عن علاقتها بالفنانة وفاء عامر

الأحد 07/مارس/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ألفت عمر، في مسلسل "سكن البنات" لـ وفاء عامر الذي يعرض حاليا على احدى القنوات التلفزيوينة.


وتحدثت ألفت عمر، عن علاقتها بالفنانة وفاء عامر في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قائلة:" من أكثر الشخصيات التي استمتعت بوجودها في اللوكيشن، وشخصية متعاونة جدا وتساعد الممثلين الشباب في إزالة الطاقة السلبية من الجسد باستخدام بعض الحركات، وشاركت معها في عملين من قبل ولكن لم ألتقي بها وجها لوجه مثل مسلسل "ملح الأرض" و"السر".


وأضافت "عمر" قائلة:" أشادت الفنانة وفاء عامر في طريقة تقديم شخصيتي في مسلسل "ملح الأرض" قائلة:" قالت إن ألفت عمر لها وجهان، بالإضافة إلى أن الفنان عزت العلايلي قالي كدا أن ملامح وجهة ناعم يدل على الطيبة، وشقية تدل على الشر والجبروت، ووصفي عزت العلايلي بسناء جميل رحمة الله عليها، بعد تقديمي مشهد مع الفنان توفيق عبدالحميد في مسلسل "فرح".


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.


مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.

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وفاء عامر سكن البنات ألفت عمر

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