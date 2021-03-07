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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني live

الأحد 07/مارس/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض أتلتيكو مدريد  اللقاء وهو على عرش صدارة الترتيب وفي جعبته 58 نقطة، بعد فوزه الأخير على فريق فياريال بثنائية نظيفة في الجولة الماضية مع التذكير أنه تبقى له مباراة مؤجلة.

 

يقدم رجال المدرب دييجو سيميوني مستوى رائع هذا الموسم، ولكنه في الفترة الأخير نوعا ما، لكن سرعان ما استفاق وعاد من جديد إلى نغمة الانتصارات في محاول منه تحقيق اللقب هذا الموسم.

 

فريق الأتلتيكو يعلم أن فارق النقاط بينه وبين الوصيف برشلونة والريال الثالث بنفس الرصيد 53 نقطة، وهذا يعطي جرس الإنذار لهم من أن يفقدو الصدارة إذا ما استهانو في قادم الجولات، لذا عليه القتال بشراسة في هذه المعركة المرتقبة من أجل خطف النقاط الثلاث والتحليق بعيداً في الصدارة.

 

في المقابل، يحتل ريال مدريد المركز الثالث ويطمح في الإبتعاد أكثر عن غريمه التقليدي البرسا من أجل الضغط الضغط أكثر على أقرب منافسيه، في محاولة منه الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.

 

الريال يقدم مستوى طيب نوعاً ما، حيث نجح في تقليص الفارق بينه وبين المتصدر إلى 5 نقاط، ويسعى في التواجد مكانه، لكن عليه الإستعداد لهذه القمة بكل ما أوتي من قوة.


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