Advertisements

تبون يعزي زعيم البوليساريو

الأحد 07/مارس/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعازيه للأمين العام لجبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، إثر وفاة والدته.

 

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية نقله التلفزيون الرسمي أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى نبأ فقدان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي لوالدته بأسى وتأثر، داعيا الله أن ينعم عليه بالصبر والسكينة".

 

وأضاف البيان أن تبون "تقدم بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة للرئيس الصحراوي وكافة عائلته".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد المجيد تبون تبون الجزائر البوليسارو

أخبار تهمك

حازم إمام يعلق على انباء رحيل باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يفاجئ ماني بقرار جديد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمعركة الديربي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خاص.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل مدرب حراس المرمى

منذ نصف ساعة

بخطأ من صلاح.. ليفربول يواصل مسلسل السقوط في البريميرليج ويخسر أمام فولهام بهدف

منذ ثلث ساعة

غياب نجم الأهلي عن مران الفريق بسبب نزلة برد

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ ساعة و 27 دقيقة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الهلال يعزّي المليك في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

البوليساريو تجري مناورات بالذخيرة الحية في المنطقة العازلة

السبسي يعزّي التونسيين في وفاة الفنان التشكيلي الهادي التركي

الحبيب الجملي يقدم تعازيه لأهالي ضحايا حادث "عين السنوسي"

بين العسكرية والدبلوماسية.. إبراهيم غالي رئيس جمهورية الصحراء المثير للجدل

ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:54 م

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

خاص.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل مدرب حراس المرمى

05:50 م

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين