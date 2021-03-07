وزارة الدفاع تنشر بروموهات احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، عدة مقاطع فيديو احتفالًا بيوم الشهيد، تحت عنوان "يوم الشهيد والمحارب القديم".



وتضمنت تلك الفيديوهات استعراض بطولات شهداء الجيش والشهداء، وأغاني لشهداء الجيش والشرطة، من بينها "يا أم الشهيد ابنك بطل"، كما استعرضت تصريحات لأمهات وأسر الشهداء عن ذكريات ذويهم.



وتحتفل مصر في 9 مارس من كل عام، بيوم الشهيد تخليدًا لذكرى استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

