من ألبوم "يتقال".. مدحت صالح يطرح ثالث أغنياته "وردى"



طرح النجم الكبير مدحت صالح، ثالث أغنيات ألبومه الجديد "يتقال" بعنوان "وردي"، والذى يتم طرحه مع منصة "The Music Hub"، والأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى محمد شفيق.



وكان مدحت صالح طرح من قبل أغنيتن الأولى "جمالها حصري" من كلمات مؤمن راجح، ألحان، وليد نور، وتوزيع موسيقي إسلام فتحي، والثانية "نورتى قلبى" كلمات عمرو المصرى، وألحان نديم جمال، وتوزيع ومكس ماستر أسامة كمال.



يذكر إن الفنان مدحت صالح تعاقد مع منصة "The Music Hub"، لرح ألبومه الجديد "يتقال" خلال العام الجارى، ويضم 15 أغنية يتم طرحهم بشكل متتابع، وتعاون "صالح" فى الألبوم مع مجموعة مميزة من الشعراء والمحلنين والموزيع لتقديم أشكال موسيقية مختلفة فى الألبوم.

