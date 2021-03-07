خاص.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل مدرب حراس المرمى

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك حقيقة رحيل عمرو عبد السلام مدرب حراس الفريق الكروي الأول بالنادي، وتوجيه الشكر له عقب خسارة الفريق أمام الترجي التزنسي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : عمرو عبد السلام مستمر في منصبه حتى الآن بشكل طبيعي، ولم يُصدر بشأنه أي قرار من اللجنة الثلاثية.

وأضاف : كل ما نُشر عبر الصحف بتوجيه الشكر لعمرو عبد السلام وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية محرد اجتهادات صحفية، ولكن الحقيقة أنه لم يتلقى أي قرار بشأن هذا الأمر.

وأتم المصدر ذاته : باتشيكو المدير الفني للزمالك، لم يطلب رحيل عمرو عبد السلام من منصبه، ولكن كل شئ وارد بعدما أصبح موقف الفريق صعب للغاية بدوري أبطال أفريقيا.