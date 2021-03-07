طب بنها تطلق مبادرة "بيئة عمل صحية"

أطلق قطاع شؤون البيئة والمجتمع بكلية طب بنها مبادرة "بيئة عمل صحية"، للمشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وضمن أهداف التنمية المستدامة 2030م.



وتهدف المبادرة إلى الكشف الطبي على الأمراض المزمنة والغير السارية، وتحليل فيروس سي على العاملين بكلية الطب ومستشفى بنها الجامعي.