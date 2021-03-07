"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل





علم "الفجر الفني" أن الفنانة شيري عادل، ستبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "فارس بلا جواز" بداية من منتصف شهر مارس الجاري وذلك بعد تحسن حالتها الصحية.



وتستعد شيرى عادل للظهور كضيفة شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، حيث تقوم ببطولة حلقة من حلقات العمل الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وتظهر النجمة كضيفة شرف في كل حلقة، ليسجل المسلسل العمل الثانى الذى يجمع شيرى عادل مصطفى قمر بعد فيلم "فين قلبى" الذى تم عرضه عام 2017.



وظهرت شيرى عادل قبل أيام على أفيش فيلم "للإيجار" الذى طرحته الشركة المنتجة السبت الماضى، حيث تشارك بظهور خاص في الفيلم المقرر طرحه في دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، وهو من بطولة خالد الصاوى، ومحمد سلام، وعصام السقا، وياسر الطوبجى، وهايدى رفعت، وتأليف وإخراج إسلام بلال.