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منة فضالي تشارك جمهورها صور جديدة من كواليس "آخر نيزك"

الأحد 07/مارس/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعها بـ صورة جديدة لها من كواليس فيلمها الجديد "اخر نيزك"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت الفنانة منة فضالي علي الصور، قائلة: "اسيا من فيلم "اخر نيزك" اخراج أستاذ ميدا".


ويعد فيلم "آخر نيزك" التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات 3d ثلاثية الأبعاد، وهو ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية.


ويضم نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم محمد عز، حمزه العيلي، احمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، السورية نيرمين شوقي، اللبناني جاد ابو على، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.


يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".
منة فضالي تشارك جمهورها صور جديدة من كواليس "آخر نيزك"
منة فضالي تشارك جمهورها صور جديدة من كواليس "آخر نيزك"
منة فضالي تشارك جمهورها صور جديدة من كواليس "آخر نيزك"
منة فضالي تشارك جمهورها صور جديدة من كواليس "آخر نيزك"
منة فضالي تشارك جمهورها صور جديدة من كواليس "آخر نيزك"
منة فضالي تشارك جمهورها صور جديدة من كواليس "آخر نيزك"

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منه فضالي أخر نيزك

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