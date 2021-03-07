طبقا للائحة.. آليات المحافظة على النظام لمن يرخص لهم الدخول لمجلس الشيوخ (انفوجراف)

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب نهائيًا، آليات المحافظة على النظام لمن يرخص لهم الدخول إلى المجلس بلائحة "مجلس الشيوخ"، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا بجلسته العامة في وقت سابق.



وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف، آليات الحفاظ على النظام لمن يرخص لهم الدخول إلى "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية، والتي جاءت كالتالي:



• يجب على من يرخص لهم فى دخول المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة.



• ألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان إذا كانوا فى قاعة الجلسة.



• لا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس.



• تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور.



• أن يظلوا جالسين، ويراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.



• المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم.



• من لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.