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غرفة دبي تعزز الشراكات الاستثمارية مع كازاخستان بمجالات الأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا

الأحد 07/مارس/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
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نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً بالتعاون مع سفارة كازاخستان في الدولة منتدى افتراضياً حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وكازاخستان، وذلك ضمن فعاليات سلسلة الشراكات العالمية التي أطلقتها غرفة دبي لبحث آفاق الاستثمار والتعاون التجاري مع عدد من الأسواق العالمية الواعدة والمجزية.

وشكل المنتدى الافتراضي الذي حضره 130 مشاركاً، وضم مسؤولين حكوميين وصانعي قرار ومستثمرين من كازاخستان والإمارات، فرصة مهمة أتاحت للجانبين مناقشة العديد من الفرص التجارية الواعدة بين الجانبين خاصة في الأمن الغذائي والزراعة والرقمنة في القطاعات الاقتصادية.

وشملت قائمة المتحدثين في اللقاء كلاً من سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وسعادة ماديار مينيليكوف، سفير دولة كازاخستان لدى الدولة، وسعادة أليشر عبدقاديروف، نائب وزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان، وسعادة فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وأسيلبيك جاكييف، الممثل الرسمي لمشغلي النفط والغاز وتطوير خدمات حقول النفط في الغرفة الوطنية لرواد الأعمال، وأزمات كوزانوف، المدير العام لوكالة الاستثمار الكازاخستانية، وعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة وصناعة دبي.

وفي كلمته الافتتاحية، وصف سعادة ماديار مينيليكوف، سفير دولة كازاخستان لدى الدولة، دولة الإمارات بالشريك الاقتصادي الرئيسي لبلاده بالمنطقة، مضيفاً أن العلاقات الثنائية قد تعززت خلال السنوات الماضية بفضل المشاريع والمبادرات المشتركة المفيدة، مشيراً إلى ان زيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، وزيارة معالي رئيس الوزراء الكازاخستاني أسكا رمامين إلى الدولة ساهمتا في تعزيز أجندة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وأضاف سعادته أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى حوالي نصف مليار دولار في العام 2020، في حين بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كازاخستان حوالي 130 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، في حين تعمل أكثر من 350 هيئة قانونية وفروع وممثلي شركات من الإمارات في كازاخستان.

وبدوره قال سعادة أليشر عبدقاديروف، نائب وزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان إن حكومته تركز جهودها على ترويج التعاون الاستثماري مع الإمارات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية ثنائية لإيجاد خارطة طريق للتعاون التجاري والاستثماري مبنية على مشاريع ملموسة.

وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية، تمت الموافقة على 30 مشروعاً في مجالات الزراعة والتعدين والبتروكيماويات والصناعات الصيدلانية، مؤكداً ان تطبيق هذه المشاريع سيعود بالنفع المشترك على الجانبين.

وسلط سعادة ماجد سيف الغرير الضوء على الروابط الاقتصادية بين كازاخستان ودبي، التي أصبحت وجهة مثالية للشركات الكازاخستانية الراغبة في توسيع وجودها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، مشيراً إلى ان تجارة دبي غير النفطية مع كازاخستان تضاعفت من 163 مليون دولار في العام 2016 إلى 327 مليون دولار أمريكي في العام 2019.

وأضاف الغرير: "هناك مجال واسع لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في قطاعات مثل الطاقة والصناعات البتروكيماوية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والفضاء ..إن موقع دبي الاستراتيجي يجعلها وجهة مثالية لممارسة الأعمال مع دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الرئيسية في أفريقيا وآسيا، حيث توفر دبي وصولاً سهلاً وسريعاً إلى أكثر من 2 مليار مستهلك ويمكنها بالتأكيد أن تكون مقراً للشركات الكازاخستانية في المنطقة".

ولفت إلى الجهود التي تبذلها غرفة دبي للترويج للإمارة وتعزيز تجارتها غير النفطية مع الأسواق الناشئة حول العالم، مشيراً إلى أن مكتب الغرفة التمثيلي في أذربيجان يعمل باستمرار للتعريف بالفرص الاستثمارية في كازاخستان المتاحة أمام أعضاء الغرفة.

واختتم اللقاء بجلسة نقاشية تحت عنوان "إيجاد طرق جديدة للتعاون الثنائي" والتي شارك فيها المتحدثون الذين سلطوا الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة، وآفاق التعاون والشراكات وكيفية الاستفادة من العلاقات الوطيدة الثنائية لتعزيز الاستفادة من فرص الأعمال المشتركة.

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الكلمات المفتاحية

تعاون الاقتصادي تجارة دبي

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