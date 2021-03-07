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محمد سالم أبو عاصي: من يُسيء الظن بالمسئولين يسأل عنهم يوم القيامة (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن من بين أسباب التطرف والتشدد لدى المتسلفة إلى جانب العامل النفسي، والحالة الاجتماعية والبيئة التي نشأ عليها الشخص، والحالة الاقتصادية، قلة الفقه، والتي تجعل الشخص نصف متعلم او منصف عالم.

وأضاف "أبو عاصي"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن قلة الفقه تورثنا 10 أشياء سيئة، وهي نصف متعلم، ومن يدعي أنه فقيه لا يعلم مقاصد الشريعة، وتلتبس عليه المفاهيم، فيلتبس عليه الحرام بالمكروه والفرض بالمندوب، ولن يدرك مراتب الأحكام، وتجعله يتبع المتشابهات ويترك المحكمات، وتجعله يُسيئ الظن بالمسلمين ويصفهم بالابتداع وقلة الدين والكذب.

وتابع عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أن سوء الظن بالمسلمين من أخطر الأشياء، والأسوأ سوء الظن بالمسئولين الذين يعملوا ليل نهار من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، ويتم اتهامهم بأنهم لا يحكموا بما أنزل الله فسوف يُسألوا عن هذا يوم القيامة.

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