بعد وضع حجر الأساس.. معلومات عن فرع جامعة السويس في جنوب سيناء

مجهودات بارزة لا يمكن إنكارها أو التقليل منها، تلك التى تبذلها الدولة المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال إقامة مشروعات عدة، تأتى فى مقدمتها التوسع فى إقامة الجامعات.



وتحرص القيادة السياسية فى مصر على زيادة أعداد الجامعات والمعاهد، وانتشارها فى جميع أنحاء الجمهورية، لاستيعاب الزيادة فى أعداد الطلبة والطالبات، وتقليل اغتراب من يدرسون فى جامعات تبعد عن نطاق سكنهم.



وفى هذا السياق، قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، صباح اليوم الأحد، بوضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس بأبورديس، فى محافظة جنوب سيناء، ليكون هذا الفرع نواة لجامعة جنوب سيناء.



رافق الوزير خلال وضع حجر الأساس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن فرع جامعة السويس فى جنوب سيناء:



- وافق المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت 20 فبراير الماضى على إنشاء فرع جامعة السويس بمحافظة جنوب سيناء.



- وقع الاختيار على مدينة أبورديس لإقامة فرع جامعة السويس بجنوب سيناء.



- خصصت محافظة جنوب سيناء خصصت قطعة أرض بحى السلام لإقامة الفرع.



- يقام فرع جامعة السويس بجنوب سيناء على مساحة 50 فدانا.



- يهدف إقامة فرع لجامعة السويس بجنوب سيناء إلى أجل التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وتكبد مشقة السفر لمحافظات أخرى.



- المرحلة الأولى من إنشاء فرع الجامعة ستشهد افتتاح 4 كليات، هى: التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة.



وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، إن القيادة السياسية مهتمة بزيادة عدد الجامعات والمعاهد وانتشارها فى جميع أنحاء الجمهورية، لاستيعاب زيادة عدد الطلاب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى سعى الدولة المصرية لإنشاء جامعة حكومية بكل محافظة، لتقليل اغتراب الطلاب وتطوير المقررات الدراسية بما يواكب متطلبات سوق العمل.



وقدم الوزير الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المستمر للتعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدًا أن إنشاء فرع لجامعة السويس فى محافظة جنوب سيناء سيعمل على سد احتياجات المحافظة من الخريجين المؤهلين، كما سيساعد فى استمرار عملية التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة على جميع المستويات وبمختلف القطاعات.



جدير بالذكر أن جامعة السويس نشأت لخدمة مجتمع السويس وسيناء والبحر الأحمر ومحور قناة السويس بوجه خاص، وجمهورية مصرالعربية بوجه عام، بالقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 2012، بإنشاء جامعة السويس على مقومات فرع جامعة قناة السويس بالسويس، وبدأت بـ6 كليات، وتضم الجامعة اعتبارا من العام الجامعى 2020 - 2021 15 كلية ومعهدا، بإجمالى عدد الطلاب 15154.