في يومها العالمي.. حزب "المصريين": مصر تشهد تمثيلًا للمرأة غير مسبوق في عهد السيسي

قدمت الدكتورة نجلاء شطا، أمين عام التنظيم بحزب "المصريين"، التهنئة لكل سيدات وفتيات مصر بمناسبة اليوم المرأة العالمي، موضحة أن المرأة المصرية على مدار العصور حققت العديد من الانتصارات والإنجازات وسعيها المستمر لنيل حقوقها وخوضها لتجارب عديدة للوصول إلى الوضع الذي يستحق الإشادة وتقديم الشكر لها، وهو ما أسفر عنه تخصيص يوما للاحتفال بها عرفانا بحجم التضحيات التي تقدمها المرأة رغم التحديات التي تواجهها والعقبات التي تعمل كثير من الدول على تذليلها وتمهيد الطريق لها.



وقالت "شطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، إن المرأة بشكل عام شريك أساسي وفاعل داخل أي مجتمع تنموي يؤمن بمشاركة جميع الفئات في التنمية، موضحة أنه لا مجال للنجاح والمنافسة داخل الأمم بدون مشاركة الجنسين، والعمل على إزالة الأعراف التي كانت تقف حائلًا أمام طموحاتها في الحصول على حقوقها واحترام مكانتها والدور الكبير الذي تؤديه.



وأضافت أمين عام التنظيم بحزب "المصريين"، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي أعطت مكانة كبيرة للمرأة، موضحة أن الرئيس السيسي فتح للمرأة فرص عديدة فى جميع المجالات، مؤكدة على أن الدولة المصرية تشهد تمثيلا للمرأة خلال الوقت الحالي لم يسبق له مثيل.



وأشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به المرأة المصرية على مدار التاريخ، وما تقوم به من إنجازات على أرض الواقع، موضحة أن احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة يُعد اعترافًا دوليًا بأن المرأة لها دور ريادي في المجتمع باختلاف أنماطه بهدف تشجيع المساواة بين الجنسين ودفع المرأة إلى العمل بعد نجاحها في كافة التجارب العملية التي تخوضها في المشاركة الاجتماعية والسياسية.



وأوضحت أن القيادة السياسية مُهتمة بتمكين المرأة في العمل السياسي والمجتمعي باعتبارها عمود فقري بمؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أثبتت أحقيتها بجدارة في المشاركة بالعمل المجتمعي والخدمي في السنوات الأخيرة الماضية.



وفي نهاية بيانها وجهت الشكر للرئيس السيسي؛ لجهوده وتوجيهاته المستمرة للجميع بضرورة دعم المرأة والعمل على تذليل العقبات أمامها لتحقيق خطة تمكينها في كافة المجالات.