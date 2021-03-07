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تعليق المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك على الأزمات الحالية

الأحد 07/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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حرص محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، التعليق على الاحداث الجارية الحالية بالقلعة البيضاء والازمة المالية بالفريق الكروي الأول.

وقال"العسال" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : منذ ٢٠١٧ ومجلس مرتضى منصور همه الشاغل هو صنع فريق له شخصية البطل فريق لا يخاف فريق قوى تخشاه كافة الفرق وقد نجح بالفعل و أصبح الزمالك فريق قوى له شخصية البطل يفوز وحتى لو لم يلعب لخوف الفرق الاخرى من مجرد اللعب أمامه.

 وأضاف : فاز على الاهلى فى اكتر من مباراة فى الموسم وحصد السوبر فاز على الترجى فاز على بيراميدز فاز على الرجاء الكل يهابه ويخشاه.
 المشكلة ليست مشكلة اللاعبين فهم  من كانوا يلعبون ويحصدون البطولات سابقا.

وواصل : المشكلة من نزع من اللاعبين والنادى بأكمله، الطمأنينة والإستقرار والانتصارات بقرارات عشوائية يشوبها الكيد والتنكيل والجزاء وليس الصالح العام فأين الصالح العام بما يحدث وسوف يحدث.

وأكمل : الزمالك يا سادة يعوزه لكى يستقر بعد هذه الخلخلةالرياضية العنيفة كثير من الوقت ولن يستقر بنفس الاستقرار والبطولات  كما كان سابقا الواقع والمنطق يؤيد ذلك فالزمالك سابقا وصل لذروة الانتصارات رياضيا واجتماعيا وانشائيا ولن يستطيع أحد ان يجارى هذا أو يصل اليه فما قام به مجلس مرتضى منصور من انجازات أصبح يجعل كل من يفكر فى ادارة الزمالك أن يعيد حساباته ألف مرة لانه يعلم أنه لا ولن يستطيع أن يحقق مثلما تحقق. 

الكل يجب أن يكون خلف من يحقق مصلحة نادينا العظيم والعريق.

وأتم : الكل يجب أن يكون خلف من يسعدنا ويسعد ملايين الجماهير الزمالكاوية أبعدونا يرحمكم الله عن تصفية الحسابات وانظروا لسعادة الملايين من المواطنين الزمالكاويةعندما يستقر الزمالك ويفوز ويحقق البطولات.
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