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بتروجت في مواجهه مرتقبة أمام كوكاكولا بكأس مصر

الأحد 07/مارس/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين لمواجهه كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى في المباراة التي تقام بينهما علي ملعب السكة الحديد في الثانية والنصف من عصرىالأثنين في كأس مصر .



ويقود بتروجت جهاز فني جديد مكون من ..

ربيع ياسين المدير الفني
علي عاشور مدرب عام
احمد ابو مسلم مدرب مساعد
هشام السيد مدرب حراس مرمي
محمد سعد مخطط أحمال
أيمن محمد محلل أداء .



يذكر أن الفريق البترولي قد فاز علي حساب المقاولون العرب بثلاثية لهدف في دور ال32 ، وأحرز أهداف اللقاء محمد السيد شيكا ،ومحمود فليكس،ورشاد المتولي وصعد لدور ال16لكأس مصر.

كما تغلب كوكاكولا على الإنتاج الحربي بهدف لحسام عبد الواحد .

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