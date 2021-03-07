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بخطأ من صلاح.. ليفربول يواصل مسلسل السقوط في البريميرليج ويخسر أمام فولهام بهدف

الأحد 07/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعرض فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لهزيمة جديدة أمام مضيفه فولهام بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء هدف فولهام عن طريق ماريو ليمينا في الدقيقة 45 بعدما ضغط على محمد صلاح الذي تسلم الكرة المشتتة من دفاع ليفربول على حدود منطقة الجزاء وضغط عليه واستخلصها منه وسدد على يمين الحارس أليسون مسجلا هدف فولهام الأول في الدقيقة 45.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فولهام إلى النقطة 26 في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 43 في المركز السابع وبات مهدد بالنزول للمركز التاسع في حالة فوز توتنهام وأستون فيلا في منافسات الجولة الحالية.

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