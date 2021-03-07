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عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

الأحد 07/مارس/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سقط ليفربول في فخ الخسارة مرة أخرى في معقله "آنفيلد"، وذلك بعد الخسارة الغير متوقعة أمام فولهام بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتسبب الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، في الهدف الوحيد الذي أحرزه فولهام عند الدقيقة 45، والذي جاء عن طريق ماريو ليمانا.

وشنت جماهير ليفربول هجوما عنيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،  على محمد صلاح بعد تسببه في الهدف الذي أدي إلى خسارة الريدز ضد فولهام.

وطالبت بعض جماهير ليفربول برحيل صلاح عن الفريق، حيث قال أحدهم "صلاح لم يعد يركز مع الفريق وأصبح ذهنه مشتت. 

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