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سالم أبو عاصى: هذه أمراض الجهل عند بعض العاملين بالدعوة (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إن أمراض الجهل عند بعض العاملين بالدعوة متعددة، الأول هو قلة الفقه، وهذا يترتب عليه شخص نصف متعلم، مثل كثير مما يشتغلون بالدعوة، تجده يحفظ حديثا نبيويا، يقول: "أومرت أن الأمر الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"، وبالتالى يطالب بقتل كل الناس عشان دعوة فى مخه هو فقط،دون أن يتعلم ولا يعرف أسباب الحديث.

وتابع أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الشخص الثانى، لا يعرف مقاصد الشرع، فالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، أمر بالسواك والمقصد هنا نظافة الفم، بالسواك او غيره، فتجدهم يحرمون أدوات نظافة الأسنان، لافتا إلى أن الشخص الثالث هو من تلتبس عنه اللحكام، فلا يفرق بين الحرام والمكروه والفاسد، فتجده يحرم كل شىء.

وأضاف أن الرابع لا يدرك مراتب الاحكام، فتجده كلما قرأ نصيا يختلط عليه الاخر، فمثلا تجده يدخل أمور مختلف فيها من قبل العلماء فى العقيدة، فهذا لا يفرق بين الأحكام الشرعية، والعقيدة التى لا مساس ولا رأى فيها.

وأشار إلى أن الشخص تجده عنده أساءة من بالمسلمين، كلما سمع فتوى يقول هذه مستوردة من الخارج هذه ليس لها علاقة بالاسلام وبتجامل اوروبا والمسؤولين، وكأنه اطلع الناس منافقين.

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