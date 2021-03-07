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تركيا .. رئيس حزب الشعب الجمهوري يتهم أردوغان بنهب أموال الأتراك

الأحد 07/مارس/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
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اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بنهب 128 مليار دولار من خزانة البنك المركزى التركى، حيث قال: "أسأل بالنيابة عن المزارع والتاجر واليتيم، ألا توجد معلومات حول الـ128 مليار دولار؟".

 

ووجه كليتشدار أوغلو، خمسة أسئلة حول الـ 128 مليار دولار للرئيس التركى، قال فيها «بأى طريقة قمتم ببيع الدولار؟ ومتى حدث هذا؟ وما هو سعر العملة التي قمتم ببيعها؟ ومن قاموا بشراء هذه العملة؟ ومن لديه الحق للتوقيع على صفقة كهذه؟". حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

 

واتهم كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي أردوغان وصهره مجددًا بإهدار 128 مليار دولار، قائلا: "سلمت أنت وصهرك يدًا بيد أكثر من 128 مليار دولار إلى حفنة من المرابين في لندن، أنت المسؤول".

 

وسبق أن اتهم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 شهور، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية

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