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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في البريميرليج

الأحد 07/مارس/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
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تابع بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد لايف اون لاين في قمة البريميرليج، ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية قمة مباريات اليوم بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتي ستجري على ملعب الإتحاد معقل السيتيزن ، في مباراة ستشهد إثارة كبيرة كما تعودنا من طرفي المنافسة، وتقام المواجهة في إطار منافسات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 7 مارس 2021 في تمام 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية، 6:30 مساءاً بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت الامارات، وسيتم إذاعتها عبر شبكة قنوات بي ان سبورت HD1 وقد أسندت إدارة القناة التعليق على أحداثها للمعلق العُماني خليل البلوشي.

 
وسيكون موقع الفجر على موعد مع تغطية البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونيتد قبل انطلاقها بقليل، من أجل متابعة أحداثها بصورة لحظية لتبقوا على اطلاق دائم لمعرفة مجريات ديربي مانشستر الإنجليزي.

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