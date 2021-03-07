بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الفجر بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز، لحساب الجولة 27، ضمن مباريات اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021.









المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 وبين سبورت بريميم 1 و2، بتعليق المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “طيران الاتحاد”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”.









وأقيمت في نفس هذا التوقيت من السنة الماضية (2020) مباراة ديربي مانشستر، وفي نفس الموعد، لكن يوم 8 مارس على ملعب أولد ترافورد وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد حملا توقيع أنتوني مارسيال وسكوت مكتوميناي.





ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد هذا المساء كل من “فيل جونز وخوان ماتا وبول بوجبا” وانضم لهم دافيد دي خيا لأسباب عائلية ولاعب الوسط الدولي الهولندي فان دي بيك لإصابة عضلية لم يتعاف منها بنسبة 100٪ ليفضل سولشاير إخراجه من قائمة الفريق الاحتياطية.





أما فريق مانشستر سيتي فسيكون كامل العدد في هذه المباراة باستثناء المدافع الهولندي “أكي” الذي سيغيب بداعي إصابة عضلية، لكن وضعية دفاع جوارديولا على ما يرام في ظل تألق الثلاثي لابورت وستونز وروبن دياز.













ويأمل مانشستر يونايتد في عرقلة مسيرة مانشستر سيتي وإيقاف سلسلة انتصاراته التي تجاوزت الـ 15 مباراة متتالية، واستعادة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعدما حقق ليستر سيتي الفوز على برايتون في وقت سابق من هذه الجولة مساء أمس السبت.









ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 51 نقطة، أما مانشستر سيتي فيتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة ولا تزال في جعبته مباراة مؤجلة.



