مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

يقدم الفجر الرياضي خدمة لمتابعيه وقرائه، بث مباشر لمباراة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في ديربي مانشستر بالجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي 2020/2021، يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة وعينه على تقليص الفارق بينه وبين منافسه مانشستر سيتي حيث يحتل السيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 65 نقطة بعد خوض 20 مباراة، أما مانشستر يونايتد يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

















وتذاع مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عبر القنوات التالية: «بي إن سبورتس بريميوم 1»، و«بي إن سبورتس بريميوم 2»، ويقود المباراة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور





بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

وتنتظر الجماهير مشاهدة بث مباشر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي ، إذ تعد من أقوى مباريات اليوم في الدوريات العالمية.









تشكيل مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي

واستقر الجهاز الفني لنادي مانشستر يونايتد على الدفع بتشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي





وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي كالتالي:





في حراسة المرمى: دين هندرسون





في خط الدفاع: بيسكا ، بيلي ، ماجواير ، لوك شو





في خط الوسط: ماتيتش ، مكتوميناي ، دانيل جيمس ، فرنانديز









في خط الهجوم: راشفورد ، أنطوني مارسيال









تشكيل مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

واستقر الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي على الدفع بتشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي





وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد كالتالي:





في حراسة المرمى: ايدرسون.





في خط الدفاع: كانسيلو – روبن دياس – ستونز – ووكر.





في خط الوسط: رودري – جوندوجان – دي بروين





في خط الهجوم: سترلينج – رياض محرز – خيسوس.



