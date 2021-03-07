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البنتاجون: سنرد على استهداف قواتنا بهجوم "عين الأسد" في الوقت المناسب

الأحد 07/مارس/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
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 أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن بلاده سترد على الهجوم الصاروخي الذى استهدف القوات الأمريكية الموجودة بقاعدة عين الأسد بالعراق "في زمان ومكان سختارهما".

وقال "أوستن" فى إفادة صحفية اليوم الأحد: إن البنتاجون يواصل تقييماته بهدف تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي أودى بحياة متعاقد مدني أمريكي في القاعدة، مضيفا أن "رسالتنا إلى من ينفذ هجوما كهذا مفادها أنه عليه أن يتوقع منا أن نفعل ما هو المطلوب للدفاع عنا".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي أفاد بوفاة متعاقد مدني أمريكي بسكتة قلبية جراء الهجوم الصاروخي الذي طال قاعدة عين الأسد بالعراق في وقت سابق من اليوم الأربعاء.


وقال كيربي في بيان: "ليس لدينا صورة كاملة عن حجم الضرر"، ولا نستطيع تحديد المسؤولين عن الهجوم في الوقت الحالي، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف، تم استخدام أنظمة دفاعية في قاعدة الأسد الجوية، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن كان يراقب الوضع عن كثب.


وفي وقت سابق من اليوم سقطت عشرة صواريخ على الأقل على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية وعراقية بجانب قوات من التحالف الدولي لمحاربة "تنظيم داعش الإرهابي.


وكتب المتحدث باسم التحالف الدولي بالعراق واين ماروتو عبر حسابه على "تويتر"، "استهدفت عشرة صواريخ قاعدة عسكرية عراقية هي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في 3 مارس 2021 قرابة الساعة 7.20"، مؤكدًا أن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم.

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