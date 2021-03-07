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ضياء رشوان: السعي للإفراج عن الصحفيين المحتجزين ليس مناسبة انتخابية

الأحد 07/مارس/2021 - 06:25 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمرشح على مقعد النقيب لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي، إن السعي للإفراج عن الزملاء المحتجزين احتياطيًا، ليس مناسبة انتخابية، ولا هو جهد عارض، بل هو "واجب" دائم، يقوم به في كل الأوقات، وفي كل موقع كان.


وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سعى للإفراج عن عدد من الزملاء خلال العامين الماضيين، عندما تولى منصب نقيب الصحفيين الدورة المنقضية، ونجح في الإفراج عن 8 من الزملاء، وهم: "هشام جعفر، عادل صبري، عوني نافع، سامح حنين، حسام السويفي، أحمد عبدالعزيز، ناصر عبدالحفيظ، إبراهيم الدراوي".


وأعلن "رشوان" عن مفاجأة سارّة خلال ساعات، تخص عدد من الزملاء المحتجزين احتياطيًا.


وكان قد تقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 19 مارس المقبل.

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