لوحات كاريكاتيرية نادرة فى معرض بالأوبرا









أفتتحت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر معرض "الملتقى العربى لرواد الكاريكاتيى" الذى يديره الكاتب الساخر عماد جمعه وذلك بقاعة صلاح طاهر والذى يستمر حتى الأربعاء العاشر من مارس الجارى .





ويضم المعرض حوالى ١٠٠ لوحة نادرة وأصلية لرواد فن الكاريكاتير بالإضافة إلى معرض خاص عن جائحة كورونا بمشاركة ١٥٠ فنانا من مصر والوطن العربى كما يضم العديد من المجلات الفكاهية الساخرة التى صدرت منذ عشرات السنين .



