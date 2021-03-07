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لوحات كاريكاتيرية نادرة فى معرض بالأوبرا

الأحد 07/مارس/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أفتتحت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر معرض "الملتقى العربى لرواد الكاريكاتيى" الذى يديره الكاتب الساخر عماد جمعه وذلك بقاعة صلاح طاهر والذى يستمر حتى الأربعاء العاشر من مارس الجارى .

ويضم المعرض حوالى ١٠٠ لوحة نادرة وأصلية لرواد فن الكاريكاتير بالإضافة إلى معرض خاص عن جائحة كورونا بمشاركة ١٥٠ فنانا من مصر والوطن العربى كما يضم العديد من المجلات الفكاهية الساخرة التى صدرت منذ عشرات السنين .

حضر أفتتاح المعرض كوكبة من التشكيليين و نجوم الكاريكاتير والفنانين والإعلاميين .

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