خالد الجندي: مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يجد لي رأيا مخالفا للكتاب والسنة



وأشار "الجندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "Dmc"، مساء الأحد، إلى أنه لم يبتدع الطلاق الشفهي، ولم يأتي به من بنات أفكاره، حيث جاء به السابقون، معتبرا أن من يرى أن أفكاره غريبه فهى غريبه على فكر وعقل المتكلم.



ونوه بأن قلة الفقة تصيب الشخص بعدة أمراض منها الجهل بمقاصد الشرع، الالتباس بالأحكام الشرعية، إساءة الظن بالمسلمين، والجهل بفقه الواقع.



قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه كثيرا يقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك كثيرين مختلفين معه في الآراء، معلقا: "عرضت جائزة مالية سخية قيمتها 5 آلاف جنيه لمن يجد رأي مخالفة للكتاب والسنة، أو مخالفة لأراء العلماء ليا".