هدف الأهلي المنتظر.. إنبي يتحرك لخطف الجوكر قبل الشياطين الحمر
يبحث مسؤولو إنبي، التحرك للتعاقد مع كريم فؤاد ظهير الفريق الكروي الأول بنادي النجوم المعار إلى النادي البترولي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
تعاقد
إنبي مع كريم فؤاد
ويريد
مسؤولو إنبي التعاقد مع كريم فؤاد من صفوف نادي النجوم، بشكل نهائي، مقابل 15 مليون
جنيه، وفقا لبند أحقية الشراء المنصوص عليه في عقد الاعب.
ومن
المقرر أن ينتهي عقد إعارة كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم
المعار إلى صفوف إنبي ونجم منتخب مصر الأولمبي، نهاية الموسم الكروي الحالي.
وكان
كريم فؤاد قد ظهر بشكل لافت للنظر خلال مشاركاته مع الفريق الكروي الأول بنادي إنبي
في بطولة الدوري المصري، حيث يرغب مسؤولو البترولي الإستفادة ماديًا منه، بعد المساعدة
في إبرازه خلال الفترة الماضية.
الجدير
بالذكر أن كريم فؤاد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي
الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على
رغبة بيتسو موسيماني.