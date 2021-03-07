هدف الأهلي المنتظر.. إنبي يتحرك لخطف الجوكر قبل الشياطين الحمر

يبحث مسؤولو إنبي، التحرك للتعاقد مع كريم فؤاد ظهير الفريق الكروي الأول بنادي النجوم المعار إلى النادي البترولي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

تعاقد إنبي مع كريم فؤاد

ويريد مسؤولو إنبي التعاقد مع كريم فؤاد من صفوف نادي النجوم، بشكل نهائي، مقابل 15 مليون جنيه، وفقا لبند أحقية الشراء المنصوص عليه في عقد الاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إعارة كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم المعار إلى صفوف إنبي ونجم منتخب مصر الأولمبي، نهاية الموسم الكروي الحالي.

وكان كريم فؤاد قد ظهر بشكل لافت للنظر خلال مشاركاته مع الفريق الكروي الأول بنادي إنبي في بطولة الدوري المصري، حيث يرغب مسؤولو البترولي الإستفادة ماديًا منه، بعد المساعدة في إبرازه خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن كريم فؤاد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة بيتسو موسيماني.