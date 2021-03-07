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بايرن ميونخ يعلن إصابة نجم الفريق وسيغيب الفترة المقبلة
الأحد 07/مارس/2021 - 06:27 م
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن تعرض نجم الفريق المدافع بواتينج لإصابة بسيطة في الركبة، بعد أن خرج مصابا خلال المباراة التي فاز بها الفريق على بوروسيا دورتموند 4 - 2 .
وذكر النادي في بيان اليوم الأحد أن بواتينغ "عانى من التواء في الركبة اليسرى" و"سيكمل برنامج إعادة التأهيل خلال الأيام المقبلة".
ولم يعط بايرن تفاصيل عن مدة غياب اللاعب عن تدريبات الفريق بعد أن تمت مساعدته للخروج من الملعب في الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت يوم السبت وهو ما أثار المخاوف بشأن تعرضه لإصابة خطيرة.
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