Advertisements

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجم الفريق وسيغيب الفترة المقبلة

الأحد 07/مارس/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن تعرض نجم الفريق المدافع بواتينج لإصابة بسيطة في الركبة، بعد أن خرج مصابا خلال المباراة التي فاز بها الفريق على بوروسيا دورتموند 4 - 2 .

وذكر النادي في بيان اليوم الأحد أن بواتينغ "عانى من التواء في الركبة اليسرى" و"سيكمل برنامج إعادة التأهيل خلال الأيام المقبلة".

ولم يعط بايرن تفاصيل عن مدة غياب اللاعب عن تدريبات الفريق بعد أن تمت مساعدته للخروج من الملعب في الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت يوم السبت وهو ما أثار المخاوف بشأن تعرضه لإصابة خطيرة.


أخبار تهمك

غياب نجم الأهلي عن مران الفريق بسبب نزلة برد

منذ ساعة و 27 دقيقة

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

بخطأ من صلاح.. ليفربول يواصل مسلسل السقوط في البريميرليج ويخسر أمام فولهام بهدف

منذ أقل من ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ أقل من ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

حازم إمام يعلق على انباء رحيل باتشيكو

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل مدرب حراس المرمى

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ ساعتين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

هدف الأهلي المنتظر.. إنبي يتحرك لخطف الجوكر قبل الشياطين الحمر

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

بخطأ من صلاح.. ليفربول يواصل مسلسل السقوط في البريميرليج ويخسر أمام فولهام بهدف

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين