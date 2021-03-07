من ألبوم "يتقال".. مدحت صالح يطرح ثالث أغنياته "وردى" مع The Music Hub





طرح النجم الكبير مدحت صالح، ثالث أغنيات ألبومه الجديد "يتقال" بعنوان "وردي"، والذى يتم طرحه مع منصة "The Music Hub"، والأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى محمد شفيق.





وكان مدحت صالح طرح من قبل أغنيتن الأولى "جمالها حصري" من كلمات مؤمن راجح، ألحان، وليد نور، وتوزيع موسيقي إسلام فتحي، والثانية "نورتى قلبى" كلمات عمرو المصرى، وألحان نديم جمال، وتوزيع ومكس ماستر أسامة كمال.



