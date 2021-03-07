جامعة الفيوم توقع مذكرة تفاهم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية

استقبل الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم سعادة السفير: ودادى سيدي هيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وتمثلها جامعة الفيوم والجمهورية الإسلامية الموريتانية الممثلة في سعادة السفير، وبحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور المختار الجيلاني الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية بالقاهرة، وذلك اليوم الأحد.





وقع البروتوكول عن جمهورية مصر العربية جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة وعن الجمهورية الموريتانية سعادة السفير ودادى سيدي هيبة سفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية بالقاهرة.





وأعرب أحمد جابر شديد عن سعادته باستقبال سعادة السفير ودادي سيدى هيبة في رحاب جامعة الفيوم، وأثنى سيادته على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في كافة المجالات.

وصرح أن الدعوة تأتي لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والبحثية والخدمات الجامعية والتعليمية والثقافية والاتفاق علي اعتماد جامعة الفيوم ضمن الجامعات الموصى بالدراسة فيها للطلاب الموريتانيين والدارسين الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتكون المذكرة بداية لإبرام اتفاقات مستقبلية قد تشهد افتتاح فرع لجامعة الفيوم بنواكشوط لتدريس برامج خاصة، واستحداث تخصصات علمية جديدة لجمهورية موريتانيا.

مشيرًا إلى اتفاق الطرفين على منح عدد من المقاعد الدراسية سنويا للطلاب الموريتانيين وتقديم التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس الموريتانيين لاستكمال دراسات الدكتوراه وما بعدها، وكذلك التنسيق لعقد اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة الفيوم وجامعة نواكشوط وعدد من مؤسسات التعليم العالي الموريتانية الأخرى، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الجامعية للطلاب الموريتانيين الوافدين وتقديم الخدمات الاستشارية للطرف الموريتاني في مجالات الثروة السمكية والزراعة وإدارة المواقع التراثية واستصلاح الأراضي وتخطيط المدن.





وعلى هامش التوقيع تم عقد اجتماع لمناقشة سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، حضر الاجتماع من جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل والدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق وأ.د ياسر حتاتة عميد كلية الطب، والدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وأ.د عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، ود. مصطفى أبو حمد مدير مركز تسويق خدمات الجامعة، ومن الجمهورية الموريتانية سعادة السفير ودادى سيدي هيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة، والدكتور المختار الجيلاني الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية بالقاهرة، كما قام أ.د أحمد جابر شديد بإهداء درع جامعة الفيوم لسعادة السفير الموريتاني، والملحق الثقافي لدولة موريتانيا الشقيقة.



