Advertisements

شهادة مرتزق سوري أرسلته تركيا إلى ليبيا (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

"المبالغ المادية كانت مغرية في ظل الوضع المعيشي الكارثي"، هكذا اختصر مرتزق سوري من الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا دوافعه، الشاب "ر.م" (35 عاما) ينحدر من سهل الغاب في ريف حماة الغربي، يقول إنه متزوج ولديه عائلة مكونة من 5 أفراد وكان يعمل سابقاً في أحد أفران الخبز، ثم انتقل للانضمام إلى الفصائل براتب لا يتعدى 150 ليرة تركية.

 

الشاب أكد أن انهيار وضعه المعيشي أجبره على الذهاب للقتال في ليبيا، فبحسب تصريحاته للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تم تجنيده عن طريق أحد الضباط الأتراك مقابل 2000 دولار أمريكي شهريا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

وبدأت رحلته في مايو 2020 بنقله من عفرين السورية إلى غازي عنتاب التركية، عن طريق المخابرات التركية ضمن قرابة 100 مرتزق آخر وخضعوا هناك لدورة عسكرية قصيرة لمدة أسبوعين تقريبا.

 

وعبر طائرة ركاب تركية تم نقله إلى مدينة إسطنبول، ثم عبر طائرة تركية أخرى إلى مدينة مصراتة الليبية، ليجد نفسه على جبهات القتال بجانب ميليشيات حكومة الوفاق.

 

قال المرتزق السوري إنه شارك في المعارك 4 أشهر تقريبا، وإن العديد من رفاقه لم يحصلوا على مستحقاتهم بعد استيلاء الضباط الأتراك عليها، وقال إنه يشعر بالندم على ذهابه إلى ليبيا ويأمل أن توقف تركيا تجنيد السوريين.

 

ويبلغ تعداد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا نحو 18 ألفا، فمتى تتوقف تركيا عن تجنيد السوريين للقتال في ليبيا مقابل المال؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتزق سوري مداد نيوز فيديو سوريا تركيا

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

هدف الأهلي المنتظر.. إنبي يتحرك لخطف الجوكر قبل الشياطين الحمر

منذ أقل من نصف ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

غياب نجم الأهلي عن مران الفريق بسبب نزلة برد

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ ساعة الا ربع

حازم إمام يعلق على انباء رحيل باتشيكو

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ ساعتين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

بخطأ من صلاح.. ليفربول يواصل مسلسل السقوط في البريميرليج ويخسر أمام فولهام بهدف

منذ أقل من ساعة

خاص.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل مدرب حراس المرمى

منذ ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

وصول ألف من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا إلى طرابلس

مرتزقة سوريون يرون قصص تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم لليبيا

تركيا تجند 4700 مرتزق للقتال بليبيا

تركيا تخفض مرتبات مرتزقتها في ليبيا

عبدالحليم قنديل يكشف النقاب عن جرائم تركيا في سوريا وليبيا (فيديو)

تركيا مستمرة في نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

05:29 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

بخطأ من صلاح.. ليفربول يواصل مسلسل السقوط في البريميرليج ويخسر أمام فولهام بهدف

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين