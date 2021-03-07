شهادة مرتزق سوري أرسلته تركيا إلى ليبيا (فيديو)

"المبالغ المادية كانت مغرية في ظل الوضع المعيشي الكارثي"، هكذا اختصر مرتزق سوري من الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا دوافعه، الشاب "ر.م" (35 عاما) ينحدر من سهل الغاب في ريف حماة الغربي، يقول إنه متزوج ولديه عائلة مكونة من 5 أفراد وكان يعمل سابقاً في أحد أفران الخبز، ثم انتقل للانضمام إلى الفصائل براتب لا يتعدى 150 ليرة تركية.

الشاب أكد أن انهيار وضعه المعيشي أجبره على الذهاب للقتال في ليبيا، فبحسب تصريحاته للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تم تجنيده عن طريق أحد الضباط الأتراك مقابل 2000 دولار أمريكي شهريا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وبدأت رحلته في مايو 2020 بنقله من عفرين السورية إلى غازي عنتاب التركية، عن طريق المخابرات التركية ضمن قرابة 100 مرتزق آخر وخضعوا هناك لدورة عسكرية قصيرة لمدة أسبوعين تقريبا.

وعبر طائرة ركاب تركية تم نقله إلى مدينة إسطنبول، ثم عبر طائرة تركية أخرى إلى مدينة مصراتة الليبية، ليجد نفسه على جبهات القتال بجانب ميليشيات حكومة الوفاق.

قال المرتزق السوري إنه شارك في المعارك 4 أشهر تقريبا، وإن العديد من رفاقه لم يحصلوا على مستحقاتهم بعد استيلاء الضباط الأتراك عليها، وقال إنه يشعر بالندم على ذهابه إلى ليبيا ويأمل أن توقف تركيا تجنيد السوريين.

ويبلغ تعداد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا نحو 18 ألفا، فمتى تتوقف تركيا عن تجنيد السوريين للقتال في ليبيا مقابل المال؟