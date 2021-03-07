حقائق صادمة بشأن الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات.. اعرفها

يعتقد البعض خطأ أن تناول الأدوية والفيتامينات يقى الجسم من الأمراض، لا سيما فى ظل انتشار جائحة كورونا، التى بدأت فى مدينة ووهان الصينية قبل عام، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.



ويحرص بعض الأشخاص على تناول الفيتامينات بشكل مبالغ فيه، ظنا منه أنه بذلك يمكن أن يجنب نفسه خطر الإصابة بكورونا وغيرها من الأمراض، كما يلجأ آخرون إلى الفيتامينات لعلاج بعض الأمراض ومنها كورونا، دون استشارة الطبيب المختص.



والحقيقة أن تناول الأدوية بشكل عام، دون إشراف طبى قد يتسبب فى أضرار كبيرة، حتى إن كانت تلك الأدوية فيتامينات أو مكملات غذائية، يعتقد الكثيرون أنها ليست بذات ضرر على الجسم.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" حقائق صادمة بشأن الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات:



نصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة الابتعاد عن الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات، والكف عن ذلك إلا بإشراف وبتوجيه الطبيب المختص.



وعن أسباب ذلك، قالت وزارة الصحة والسكان إن الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات يؤدى إلى زيادة فر ترسبات الأملاح على الكلى، وفى الجسم بشكل عام.



وأضافت الوزارة أن الإفراط فى تناول الأدية والفيتامينات قد يؤدى إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية فى حال استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وشددت الوزارة على وجوب تناول الأدوية والفيتامينات بعد استشارة الطبيب، ولفترة زمنية محددة، دون الإفراط فى تناولها.



إحصائيات كورنا فى مصر:



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143575 حالة.



وأوضحت الوزارة فى بيان أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 38 حالة جديدة.



وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 185922 من ضمنهم 143575 حالة تم شفاؤها، و10954 حالة وفاة.