الكويت تسجل 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 200572 حالة, كما سُجلت 7 حالات وفاة لتصبح حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1127 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 175 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13258 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 956 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 186187 حالة.



