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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين

الأحد 07/مارس/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل طقس الإثنين الموافق 8 مارس 2021.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المستطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين

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