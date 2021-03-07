حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل طقس الإثنين الموافق 8 مارس 2021.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المستطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.