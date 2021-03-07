دي بروين يكشف كواليس رحيله عن تشيلسي

كشف البلجيكي كيفين دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي عن الحوار الذي دار بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو والذي أدى إلى رحيله عن صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن دي بروين شارك في 3 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في موسم 2013/2014 قبل أن يرحل إلى فولفسبورج الألماني في شهر يناير ل يعود بعد موسم ونصف إلى مانشستر سيتي ويصبح واحد من أفضل اللاعبين في العالم.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها الشبكة البريطانية ":كان هناك الكثير من الحديث حول علاقتي بجوزيه مورينيو في الصحافة ولكن في الحقيقة لم أتحدث معه سوى مرتين وكانت الخطة دائمًا هي أن أذهب للإعارة لبعض الوقت".

وأضاف: "استدعاني جوزيه إلى مكتبه في شهر ديسمبر وكانت تلك ثاني أكبر لحظة غيرت مسيرتي وكان أمامه بعض الأوراق وقال لي: (صنعت هدفًا واحد فقط ولم تسجل أي أهداف واستعدت الكرة 10 مرات)".

وتابع: "تطلب الأمر مني بعض الوقت لفهم ما يقوم به ومن ثم أخبرني بإحصائيات بعض المهاجمين الآخرين من ويليان وأوسكار وماتا وشورلي وكانت مثل تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 أهداف آخرين".

وأردف قائلا :"انتظر مني جوزيه قول شيء ومن ثم أخبرته بأن هؤلاء اللاعبون لعبوا 15 أو 20 مباراة بينما لم أشارك سوى في 3 مباريات وهذا سيصنع الفارق".

واستطرد قائلا: "الأمر كان غريبًا للغاية، شعرت بأن النادي لا يريدني هنا وأرغب بدوري في لعب كرة القدم وبالتالي رحلت بسبب شعوري لعدم وجود أي فرصة لي وكان ذلك أفضل قرار بالرحيل عن تشيلسي للبدء مرة أخرى".

وعما إذا كان توقع سير الأمور بهذا النحو, واختتم فيرجسون تصريحاته قائلا:" لا، في ذلك التوقيت كنت في مرحلة سيئة في مسيرتي ولكني لم أشكك أبدًا في قدراتي ولم أفكر أنه بعد 8 سنوات سألعب مع المان سيتي وأشارك في كأس العالم وكل هذا الأمور الرائعة".