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بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

الأحد 07/مارس/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت وزارة الخارجية، في بيان لها منذ قليل، استمرار المتابعة اللصيقة لواقعة مقتل المواطن المصري المرحوم عشري محمد حسن بالرياض، حيث قام الدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل جمهورية مصر العربية في الرياض، صباح اليوم بزيارة مصلحة الطب الشرعي، وعقد اجتماع مع مديرها، للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وبسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلي أرض الوطن في أسرع وقت.

كما قام القنصل بزيارة المواطن المصري المصاب في الحادث حسين أسامة محمد حسن بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

هذا، وتستمر القنصلية في التواصل بشكل مستمر مع ذوي المتوفي لاطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية أولا بأول والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.

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