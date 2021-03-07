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متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل برنامج مستورة.. "قرض في شكل أدوات إنتاج"

الأحد 07/مارس/2021 - 07:14 م
محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر
محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر
داليا الحسين
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم إطلاق برنامج «مستورة» للسيدات المعيلات وحتى لأي فتاة من سن 21 عاما وحتى 60 عاما طالما أنها قادرة على العمل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأولوية للسيدات المعيلات ولكن يحق لكل نساء مصر الاستفادة من القرض.

وأضاف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن برنامج مستورة بدأ بتمويل ربع مليون جنيه ووصل الآن إلى 330 ألف جنيه، مؤكدًا أن القرض يكون في شكل أدوات إنتاج تبدأ من 4 آلاف وحتى 21 ألف جنيه.

ولفت إلى أن السيدات اللائي تحصل على معاش تكافل وكرامة يمكنها الاستفادة من برنامج مستورة، مردفًا، «تم تجهيز 2000 فتاة أولى بالرعاية بالتعاون مع برنامج مودة للحد من ظاهرة الطلاق».

واختتم محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن هناك مفاجآت كثيرة خلال شهر رمضان، موضحًا أن التبرعات تزداد في رمضان خاصة من المصريين المقيمين خارج مصر.

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