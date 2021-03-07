خاص- الكشف عن حقيقة طرح مؤمن سليمان للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن أحد أعضاء اللجنة الثلاثية قام بترشيح مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب مصر مواليد ٢٠٠٦، للتواجد ضمن الجهاز المعاون للبرتغالي جيمي باتشيكو.





وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : أن أحد أعضاء اللجنة الثلاثية طرح أسم مؤمن سليمان للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك بدلاً من مدحت عبد الهادي مدرب الفريق.





وأضاف : حتى الآن هو مجرد اقتراح بتواجد مؤمن سليمان، لكن لم يتواصل مسئولي الزمالك مع أي شخص الا عقب اتخاذ القرار النهائي.





وأتم المصدر ذاته : من الوارد عدم رحيل أي شخص بالجهاز المعاون لباتشيكو حالياً واستمرار عبد الحليم علي كمدير كرة ومدحت عبد الهادي كمدرب عام، و تأجيل أي قرار مصيري يخص فريق الكرة عقب مباراة سيراميكا ببطولة الدوري.





ومن المقرر يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.