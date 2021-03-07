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أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

الأحد 07/مارس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب خسارة فريقه اليوم أمام ضيفه فولهام بهدف دون رد في الجولة  السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"الهزيمة اليوم أمام فولهام يصعب تقبلها لنا جميعاً".

وأضاف :"أعتقد أننا نتفق انه فريق مثل فولهام يجب ان يبقى في البريميرليج".

وتابع :"ليس علي القول أننا سنقاتل لأن هذا ما سنفعله هو الفوز بجميع المباريات المتبقية".

وزاد :"تلقي هدف بنهاية الشوط الاول كان صفعةبالنسبة لنا، كما أنه كان هنالك لحظات كان علينا التأثير بشكل أفضل".

وأردف :"حاولنا ردة الفعل واللاعبين فعلوا ذلك، لكن لم نسجل الأهداف وهذه هي المشكلة".

وأوضح :"لاعبي فريقي يمتلكون الجودة لكن بالوقت الراهن غير قادرين على إظهارها".

وأشار :"سيكون إنجاز كبير وعظيم أن نعرف كيف سنغير من هذا الوضع بوقت سريع".

وأكمل :"حاولت إجراء التغييرات وهذا يأخذ وقتًا للتأقلم خاصة ضد فريق جيد مثل فولهام".

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