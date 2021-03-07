تفاصيل مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية (فيديو)

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل مشروع الهوية البصرية للمحافظة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب في 2018 أكد أن يكون هناك هوية مصرية للجمهورية بالكامل.



وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن كل محافظة يكون لها بصمة مختلفة عن المحافظات الأخرى، مضيفا أنهم عقدوا بروتوكول مع الجامعة الألمانية لوضع هوية بصرية للمحافظة، معلقا: "المختصين بالجامعة قدموا خطة رائعة".



وأوضح أنه سيكون هناك خط سكندري "لغة عربية وإنجليزية" بحيث أن يكون كل حرف في هذا الخط يمثل شكل معين يمثل الحقب الزمنية التي مرت على المحافظة، وكل بوابات الشواطىء سيكون لها شكل معين.

