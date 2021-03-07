المطرية يفوز على غزل دمياط بهدف نظيف





فاز فريق الكرة الأول بنادي المطرية على نظيره غزل دمياط ، في اللقاء المؤجل بينهما اليوم الأحد ، والمؤجلة من الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث .



جاءت المباراة حماسية وقد إستضافها ملعب مركز شباب دمياط ، وشهدت هدف دون رد للفريق الضيف ممثل محافظة الدقهلية الوحيد بهذه المجموعة .



وبتلك النتيجة إرتفع رصيد المطرية للنقطة 16 بالمركز العاشر ، فيما تجمد رصيد غزل دمياط عند النقطة 12 .