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المطرية يفوز على غزل دمياط بهدف نظيف
الأحد 07/مارس/2021 - 07:04 م
ايمان الجعيدي
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فاز فريق الكرة الأول بنادي المطرية على نظيره غزل دمياط ، في اللقاء المؤجل بينهما اليوم الأحد ، والمؤجلة من الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث .
جاءت المباراة حماسية وقد إستضافها ملعب مركز شباب دمياط ، وشهدت هدف دون رد للفريق الضيف ممثل محافظة الدقهلية الوحيد بهذه المجموعة .
وبتلك النتيجة إرتفع رصيد المطرية للنقطة 16 بالمركز العاشر ، فيما تجمد رصيد غزل دمياط عند النقطة 12 .
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