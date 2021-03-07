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الضرائب: "مالك الشقة المطالب بسداد الضريبة العقارية .. وليس المستأجر"

الأحد 07/مارس/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن آخر موعد لتقديم إقرارات الضرائب العقارية نهاية مارس المقبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «المهلة المحددة حتى نهاية مارس خاصة بتقديم الإقرار الضريبي، وليس السداد»، مشيرا إلى أن السداد يتم على قسطين خلال العام.

وأكمل «الشقة التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، تعفى من الضريبية العقارية بينما قيمة الضرائب للشقة التى تصل إلى 2 مليون جنيه تبلغ 120 جنيها على قسطين».

وأشار إلى أن قيمة الضرائب العقارية للشقة التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه 1340 جنيها على قسطين.

وأوضح أنه بالنسبة للوحدات السكنية غير المسكونة، كالوحدات المملوكة في الساحل الشمالي على سبيل المثالي، تخضع بالكامل للضريبة العقارية، وفقا للقيمة السوقية للشقة.

وأضاف «الشاليه الذي تصل قيمته إلى نصف مليون جنيه، تسدد عليه ضريبة تبلغ 400 جنيه على قسطين، بينما يسدد على الشاليه الذي يصل إلى 2 مليون جنيه ما يقرب من 2500 جنيه».

وتابع «نسبة زيادة الضريبة العقارية تختلف وفقا لمساحة الوحدة ومدى قربها من الخدمات، مشيرا إلى وجود لجان متخصصة لتقييم الوحدات العقارية175؟

وأكد أن المالك فقط وليس المستأجر، هو المطالب بتسديد الضريبة العقارية وفقا للقانون.

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