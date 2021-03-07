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محافظ البحر الأحمر يطمئن على سكان عقار بعد إنهيار جزء منه بالغردقة (صور)

الأحد 07/مارس/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
محمد طه
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انتقل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الأحد، في استجابة سريعة منه، لبلاغ يفيد بسقوط سقف غرفة داخل شقة بعمارة رقم 14، بمنطقة أبوعشره بمدينة الغردقة، حيث حرص على معاينة موقع الحادث بنفسه على الطبيعة.

أكد محافظ البحر الأحمر، أن الحادث أسفر عن إصابة سيدة تدعى سماح مسعد جرجس "42" سنة، حالتها متوسطة، موجهًا بسرعة نقلها إلى مستشفى الغردقة العام، مشددًا على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة والعلاجية لها.

كلف المحافظ بسرعة إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم، وتشكيل لجنة هندسية فورًا لدراسة أسباب الحادث، موجهًا بتوفير شقق سكنية بديلة لسكان العقار لحين إنتهاء المعاينات الفنية والتأكد من سلامة المبنى.

وفي لفتة إنسانية من محافظ البحر الأحمر، بعدما إطمأن على جميع سكان العقار المكون من 4 أدوار، حرص على الإطمئنان بنفسه على السيدة المصابة وتوجه إلى مستشفى الغردقة العام، وقام بزيارتها وتابع بنفسه تقديم كل أوجه الرعاية الصحية لها، وحالتها مستقرة.

رافق المحافظ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ورئيس مدينة الغردقة اللواء عاطف وجدي، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور تامر مرعي، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
محافظ البحر الأحمر يطمئن على سكان عقار بعد إنهيار جزء منه بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يطمئن على سكان عقار بعد إنهيار جزء منه بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يطمئن على سكان عقار بعد إنهيار جزء منه بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يطمئن على سكان عقار بعد إنهيار جزء منه بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يطمئن على سكان عقار بعد إنهيار جزء منه بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يطمئن على سكان عقار بعد إنهيار جزء منه بالغردقة (صور)

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