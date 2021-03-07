علاج 1491 مريض من أهالى قرية الزهور بقافلة طبية في الإسكندرية (صور)



انتهت مساء اليوم أعمال القافلة العلاجية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بقرية الزهور بمنطقة أبيس جنوب شرق الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، وذلك تحت رعاية الدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان، واللواء "محمد طاهر الشريف" محافظ الإسكندرية.





وصرح الدكتور "سعيد السقعان" - وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية - أن القافلة - التى بدأت أعمالها أمس السبت واستمرت لمدة يومين - ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 52 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، علاوة على 6 سائقين للعيادات المتنقلة من إدارة القوافل بالوزارة.



وأوضح "السقعان" أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1491 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 37 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أو قرارات علاج على نفقة الدولة.



من جانبه قال الدكتور "ممدوح الجميل" - منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم إجراء 455 تحليلا طبيبا مختلفا و55 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 51 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 837 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.