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لندن ترحب بالإفراج عن مواطنتها المحتجزة في طهران

الأحد 07/مارس/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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رحبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، بقرار السلطات الإيرانية الإفراج عن البريطانية من أصول إيرانية، نازنين زاغري، بعد 5 سنوات قضتها في السجن في إيران.

 

وقالت الخارجية البريطانية في بيان: "نرحب بقرار السلطات الإيرانية سحب الجهاز الإلكتروني من رجل المواطنة نازانين زغاري راتكليف التي انتهت اليوم فترة عقوبة السجن التي قضتها بتهمة التجسس، لكن الخارجية تطالب بالإفراج عنها فورا وعدم فرض أي حجز صحي أو عزل منزلي عليها".

 

يذكر أن زغاري كانت في منزلها خارج السجن منذ عام بسبب كورونا، لكنها كانت ممنوعة من الخروج لمسافة أكثر من 300 متر عن منزلها، عبر سوار وضع في رجلها.

 

وألقي القبض على زاغري راتكليف التي تعمل مديرة مشروع لدى مؤسسة تومسون "رويترز فاونديشن" في أبريل 2016 بأحد مطارات طهران بينما كانت عائدة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة لعائلتها في إيران.

 

وحكم عليها بالسجن 5 سنوات لإدانتها بـ"التآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران"، وتنفي كل من عائلتها والمؤسسة الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن شركة "تومسون رويترز" ووكالة الأنباء التابعة لها، هذا الاتهام.

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