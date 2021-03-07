بنزيما يقود ريال مدريد لخطف تعادل قاتل من أتلتيكو في موقعة الديربي

نجح فريق ريال مدريد في خطف تعادل مثير أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في موقعة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.





افتتح لويس سواريز التسجيل لصالح أتلتيكو في شباك الريال بهدف في الدقيقة 15 بعد تمريرة رائعة من زميله ماركوس يورينتي، لينفرد بالبلجيكي تيبو كورتوا ويضع الكرة بشكل رائع.

وطالب لاعبوا الريال الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول لكن الحكم رفض ذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وسنحت الفرصة لأتلتيكو مدريد في الشوط الثاني للابتعاد في النتيجة لكن كورتوا تألق في أكثر من مناسبة، قبل أن يهدر الريال فرصة التعادل عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 79.

وصمم بنزيما على تسجيل التعادل وكان له ما أراد بهدف في الدقيقة 88 من صناعة زميله كاسيميرو.

نقطة ترفع رصيد أتلتيكو مدريد المتصدر إلى 59 نقطة مع خوضه مباراة أقل، في حين وصل الريال للنقطة 54 في المرتبة الثالثة.