ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





افتتح الأوروجوياني لويس سواريز التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 15، وعادل الفرنسي كريم بنزيمة النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 88.





جدول ترتيب الدوري الإسباني





1- أتلتيكو مدريد 59 نقطة





2- برشلونة 56 نقطة





3- ريال مدريد 54 نقطة





4- إشبيلية 48 نقطة





5- ريال سوسييداد 42 نقطة





6- ريال بيتيس 39 نقطة





7- فياريال 37 نقطة





8- غرناطة 33 نقطة





9- ليفانتي 32 نقطة





10- فالنسيا 30 نقطة





11- سيلتا فيجو 30 نقطة





12- أتلتيك بيلباو 30 نقطة





13- أوساسونا 28 نقطة





14- قاديش 28 نقطة





15- خيتافي 27 نقطة





16- بلد الوليد 25 نقطة





17- إلتشي 24 نقطة





18- إيبار 22 نقطة





19- ديبورتيفو ألافيس 22 نقطة





20- هويسكا 20 نقطة



