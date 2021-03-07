حاوي القلعة البيضاء.. أيمن حفني يقترب من المشاركة مع الزمالك

أدى أيمن حفني صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي في النادي.

جاء ذلك ضمن البرنامج المحدد من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لتجهيزه للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قد قام بوضع برنامج خاص لأيمن حفني لتجهيزه للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين العائدين من تونس راحة من المران اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمقررة إقامتها الخميس المقبل.